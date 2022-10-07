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На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
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Искусствовед увидел странный символизм в запрете российской музыки на Украине

Искусствовед Уваров рассказал о странном символизме в украинском законе о запрете российской музыки
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Закон о запрете на публичное воспроизведение российской музыки на Украине выглядит как символический жест, однако символизм этот довольно странный. На это 7 октября указал кандидат искусствоведения, музыковед, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

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Как отметил эксперт, новая редакция закона запрещает не всю русскую музыку, а только ту, что исполняют певцы, у которых в любой период с 1991 года было российское гражданство и нет гражданства украинского.

«Таким образом классической музыки это практически не затрагивает, хотя, например, остаются вопросы: если есть запись, где Елена Образцова, ушедшая из жизни гражданкой РФ, поет романсы Чайковского — как быть с этим? Формально это подпадает под действие закона», — подчеркнул Уваров.

По его словам, принятие этого закона выглядит, скорее, как символический жест, потому что актуальная российская поп-среда в последние полгода и так была отсечена от украинских СМИ и концертных площадок.

«Но символизм этот довольно странный: зачем на государственном уровне декларировать неприятие какой-либо национальной культуры?» — задался вопросом обозреватель «Известий».

Соответствующий закон вступил в силу на Украине 7 октября. Документ запрещает публичное воспроизведение или исполнение произведений российских музыкантов и их гастроли. Верховная рада зарегистрировала законопроект в конце мая.

Уточнялось, что предусмотрены исключения для отдельных категорий артистов, например, для людей, сменивших гражданство с российского на украинское, а также для россиян, которые осуждают спецоперацию РФ по защите Донбасса.

20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевского режима, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.

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