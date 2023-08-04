Финалистами конкурса «Нашествие: Молодые ветра» стали 50 человек

В ходе зрительского голосования определены 50 финалистов конкурса «Нашествие: Молодые ветра». Состязание проходило в несколько этапов. Уже 5 августа будут объявлены имена новых музыкальных звезд.

На конкурс было подано 4 тыс. заявок. В числе 50 финалистов девять исполнителей из Москвы, четверо — из Санкт-Петербурга. Активное участие приняли и музыканты из новых территорий России. В финале будет представлено семь проектов из Донбасса и Крыма.

Всего победителей будет пятеро, их выберет из числа финалистов звездное жюри.

«Есть ребята реально талантливые, и ты прослушивал и понимаешь. Если я чувствую, и у меня мурашки какие-то, то значит у всех будут. Когда я сам даже пишу песни, если я даже в записи, в работе сижу пишу, записываю, придумываю. Если у меня мурашки пробежали, я знаю точно, что я передам всем эти мурашки. Вот то же самое здесь, я почувствовал – мураши по телу – всё, слушаю, песня хорошая», — отметил лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян.

Программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков отметил, что победители получат возможность поехать в тур по России со своими звездными музыкальными наставниками.

«Запишут виниловую пластинку. У пяти победителей будет возможность попасть в эфир «Нашего Радио», приоритетная возможность. И, конечно, опыт, который они приобретут в процессе общения со своими наставниками, запись в студии нашей профессиональной, наши какие-то советы», — добавил он.

Финал «Нашествие: Молодые ветра» пройдет на площадке клуба «Урбан» в Москве, вход на мероприятие свободный. Вместе с молодыми музыкантами на сценах клуба выступят и их кумиры, в том числе группы Uma2rmaH и «7Б».