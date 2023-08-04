Отгрузка нефти после попытки атаки ВСУ в Новороссийске проходит штатно

Отгрузка нефти на танкеры в Новороссийске после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базу Военно-морского флота (ВМФ) РФ проходит в штатном режиме. Об этом 4 августа сообщил «Известиям» генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.



По его словам, повреждения инфраструктуры на КТК отсутствуют.

Данных о времени возобновления судов пока нет, добавил он. КТК ждет сообщений от капитана порта.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске. Корабли Вооруженных сил (ВС) России зафиксировали приближение двух безэкипажных украинских катеров и открыли по ним огонь.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что разрушения в результате происшествия отсутствуют. Пострадавших нет.



Мэр города Андрей Кравченко заверил, что все объекты жизнеобеспечения и логистики Новороссийска находятся под надежной защитой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.