Украинские боевики в ночь на пятницу, 4 августа, попытались нанести удар по базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что корабли, осуществляющие охрану внешнего рейда базы, зафиксировали приближение двух безэкипажных катеров и открыли по ним огонь из штатного вооружения.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в районе, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать, не зафиксировано никаких разрушений. Пострадавших тоже нет. Чиновник поблагодарил ВС РФ за слаженную работу.

Мэр города Андрей Кравченко заявил, что все объекты жизнеобеспечения и логистики Новороссийска находятся под надежной защитой. Он поблагодарил экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» за своевременное реагирование на угрозу.

Также в эту ночь была пресечена попытка киевского режима осуществить теракт беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.