Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
Армия
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
Армия
Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
Мир
МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ
Армия
ВС РФ выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Общество
В Новороссийске заявили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ
Наука и техника
Запуск к МКС корабля Crew Dragon перенесли на 25 августа
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» ЦВО прикрыл штурмовиков на краснолиманском направлении
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Армия
Гагин сообщил об инициативе ВС РФ в боях на артемовском направлении
Мир
Мятежники Нигера отменили введенный в стране комендантский час
Армия
Российская бронегруппа уничтожила личный состав ВСУ под Артемовском

Мэр Новороссийска заявил о надежной защите города после атаки

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все объекты жизнеобеспечения и логистики Новороссийска находятся под надежной защитой после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать двумя беспилотными катерами базу ВМФ, заявил 4 августа мэр города Андрей Кравченко.

«Сегодня военные подразделения эффективно отработали по защите нашего города-героя. Все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой», — отметил он в Telegram-канале.

Морской сбой: Черноморский флот отразил очередную атаку дронов
Новые комплексы радиоэлектронной борьбы лишат противника шансов на успех, считают эксперты

Мэр поблагодарил экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» за своевременное реагирование на угрозу и защиту города.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Отмечалось, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадавших и разрушений в результате атаки ночью и утром нет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023