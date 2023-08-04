Мэр Новороссийска заявил о надежной защите города после атаки

Все объекты жизнеобеспечения и логистики Новороссийска находятся под надежной защитой после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать двумя беспилотными катерами базу ВМФ, заявил 4 августа мэр города Андрей Кравченко.

«Сегодня военные подразделения эффективно отработали по защите нашего города-героя. Все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой», — отметил он в Telegram-канале.

Мэр поблагодарил экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» за своевременное реагирование на угрозу и защиту города.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Отмечалось, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадавших и разрушений в результате атаки ночью и утром нет.