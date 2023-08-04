В Новороссийске заявили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ

Пострадавших и разрушений в результате атаки украинских безэкипажных катеров на Новороссийск нет, заявил 4 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Отмечалось, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

Также в ночь на 4 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить теракт беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым.

Ранее, 1 августа, три катера ВСУ попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» и «Василий Быков». Атака оказалась безуспешной, украинские катера были уничтожены огнем вышеуказанных кораблей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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