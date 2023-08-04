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В ГД отметили ухудшение качества поставляемых Киеву снарядов

Депутат ГД Бородай заявил, что качество поставляемых Киеву снарядов НАТО упало
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Союзники Украины пытаются нарастить темпы военных поставок, жертвуя качеством. Об этом в пятницу, 4 августа, заявил депутат Государственной думы РФ Александр Бородай.

«Снаряды не разрываются часто. <...> И они еще и не покрашены. Снаряды по целому ряду причин должны покрываться специального вида краской. Уже красить не успевают. Изготовили — и сразу отправлять», — отметил он.

По словам Бородая, в настоящий момент военно-промышленный комплекс западных государств работает на пределе своих возможностей, чтобы обеспечить Киев ресурсами. Это осложняет ситуацию для российской армии, однако при текущем расходе боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут очень скоро столкнуться с дефицитом.

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Ранее, 2 августа, сообщалось, что ВСУ перешли на советские танки и боевые машины пехоты из-за высоких потерь западной техники в начале контрнаступления. Предположительно, 47-я бригада списала или отправила в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley производства США. После этого украинское командование решило задействовать 65-ю и 118-ю бригады, использующие старые орудия.

28 июля появилась информация о том, что артрасчеты ВСУ стреляли ракетами, изготовленными в КНДР, называя их ненадежными и устаревшими. Несмотря на это, украинская сторона отметила важность каждого снаряда. Предполагается, что упомянутые ракеты Киеву передала «дружественная страна», которая перехватила судно с северокорейским военным грузом.

До этого, 20 июля, сапер из сводной казачьей бригады «Дон» с позывным Рахматулла рассказал, что ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для выполнения боевых задач. Их применяют в связи с истощением запасов ударных и разведывательных беспилотников Bayraktar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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