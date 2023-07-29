Артиллерийские расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли ракетами, изготовленными в Северной Корее, называя снаряды ненадежными и устаревшими, пишет 28 июля Financial Times (FT).

«Руслан, командир украинской артиллерии, сказал, что его войска не жаловали северокорейские боеприпасы из-за их относительно высокого процента неразорвавшихся единиц, многие из которых дают осечку или не взрываются. Большинство из них было изготовлено в 1980-х и 1990-х годах, судя по их маркировке», — говорится в материале.

Еще один представитель ВСУ из подразделения РСЗО «Град» предупредил журналиста FT, чтобы он не подходил слишком близко к ракетной установке, когда стреляют северокорейскими боеприпасами, потому что «они очень ненадежны и иногда творят безумные вещи».

Несмотря на это, украинская сторона отметила важность каждого снаряда. По информации военных, указанные ракеты Киеву передала «дружественная страна», которая перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

20 июля сапер из сводной казачьей бригады «Дон» с позывным Рахматулла рассказал, что ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для выполнения боевых задач. Их применяют в связи с истощением запасов ударных и разведывательных беспилотников Bayraktar.

14 июля командир роты добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Тор сообщил, что ВСУ используют разбитую технику в качестве тарана для разминирования местности в Запорожской области. Он добавил, что пробираться ночью становится сложно, и ВСУ выходят утром и днем, обнаруживая себя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.