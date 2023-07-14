Военный рассказал об использовании ВСУ разбитой техники для разминирования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют разбитую технику в качестве тарана для разминирования местности в Запорожской области. Об этом 14 июля рассказал «РИА Новости» командир роты добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Тор.

«Через минные поля идет, допустим, одна машина. Эту машину подрывают, и ее просто сзади толкают через остальные минные поля. Как таран используют», — сказал он.

По его словам, ВСУ продвигаются ночью, а в последнее время стали действовать днем и рано утром.

«В ночи у нас особо сильно не пройдешь. Естественный сам ландшафт мешает этому. Пробраться через такие заросли очень тяжело. Естественно, они сами себя обнаруживают. Безусловно, это для нас плюс. Ну и у нас там выставлены еще и противопехотные мины, поэтому этот момент тоже был учтен», — добавил он.

Накануне, 13 июля, Минобороны РФ показало, как саперы-десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) каждую ночь выполняют работу по минированию переднего края обороны российских военных.

Ранее, 24 июня, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что медленные темпы контрнаступления ВСУ объясняются необходимостью разминирования территорий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.