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СМИ сообщили о переходе ВСУ на советские Т-72 из-за потерь западной техники

Forbes сообщил о применении ВСУ советских танков из-за потери западных
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Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS.COM
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 после высоких потерь западной техники, понесенных в июне в начале контрнаступления. Об этом в среду, 2 августа, сообщил Forbes.

Некоторые из новейших военных бригад ВСУ, оснащенных западной военной техникой и возглавивших первые атаки в рамках контрнаступления, понесли значительные потери, говорится в материале.

Так, предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley производства США. После этого украинское командование приняло решение задействовать 65-ю и 118-ю бригады, использующие советские танки и БМП, пишет Forbes.

Однако Forbes уточнил, что украинское командование пока держит в резерве некоторые бригады ВСУ, в том числе оснащенную БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Предположительно, они могут быть задействованы для развития контрнаступления, если ВСУ удастся прорвать российскую оборону, говорится в материале.

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1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники ВСУ за месяц. В частности, украинские войска потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, уточнил Шойгу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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