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Армейская авиация РФ нанесла серьезный ущерб живой силе и технике ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российские экипажи боевых самолетов и вертолетов нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях спецоперации. Об этом в пятницу, 4 августа, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажи Су-25 штурмовой и вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевой техники на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях», — сказал он.

Также, по его словам, армейская авиация управляемыми снарядами разбила пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады, 28-й механизированной бригады и районы сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады в Майорске и Новгородском.

Между тем ракетное подразделение ВС РФ уничтожило склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Славянске. Еще один подобный склад ракетчики ликвидировали при поддержке артиллеристов около села Красное.

Астафьев добавил, что после атаки Южной группировки националисты потеряли автотранспорт для подвоза боекомплектов, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и беспилотник «Зала».

«Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов ВСУ в районе Верхнекаменского, блиндаж, инженерная машина разграждения, БМП в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки», — продолжил начальник пресс-службы.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы у поселений Выемка, Верхнекаменское и Белогоровка российские военные вывели из строя 100-миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 и два миномета 82-го и 120-го калибра. А в Невельском, Красногоровке и Антоновке были уничтожены БМП, два броневика «Казак», пикап и «КамАЗ».

Еще два 120-миллиметровых миномета ВСУ с экипажами удалось ликвидировать на огневых позициях вблизи Новокалиново и Красногоровки, самоходная установка Д-30 была подбита в деревне Победа, а 155-миллиметровая гаубица Krab — в Майском.

Наконец, скопление живой силы ВСУ в районе Малоильиновки разбили артиллеристы с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». В этой же местности барражирующими боеприпасами «Ланцет» ВС РФ успешно атаковали станцию радиоэлектронной борьбы и танк противника.

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Ранее, 2 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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