Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию из-за диалога с РФ
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Общество
Умер писатель и журналист Лев Колодный
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности
Мир
Пентагон не обнаружил угроз на границе Польши и Белоруссии
Сюжет:

Кулеба оценил решение США направить часть помощи для Украины Тайваню

0
Фото: TASS/SOHAIL SHAHZAD
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев надеется, что желание США поддержать Тайвань за счет средств, выделенных для Украины, не обернется сокращением общего объема американской помощи. Об этом в четверг, 3 августа, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации [президента США] в плане поддержки Украины, <...> в результате к уменьшению этой поддержки не приведут», — отметил он в разговоре с агентством «Укринформ».

2 августа газета Financial Times сообщила, что американский лидер Джо Байден рассматривает возможность потратить часть денег из бюджета на помощь Киеву, чтобы закупить партию оружия для Тайваня. С таким предложением глава государства якобы обратился в конгресс.

Тем не менее уже на следующий день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сказал, что не может подтвердить публикацию FT или раскрыть больше подробностей. По его словам, исполнительная власть США располагает определенными полномочиями, которые реализует в том числе для защиты Тайваня.

Кирби также отказался уточнить, планируется ли встреча главы Байдена с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Бессилие убеждения: зачем глава минфина США направляется в Китай
И что мешает Пекину и Вашингтону привести в чувство торговые связи

Ранее, 29 июля, Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню.

29 июня сообщалось, что власти Штатов подписали с Тайванем контракт на поставку противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Документ включает в себя 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

До этого, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране острова беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайбэй сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023