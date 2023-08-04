Кулеба оценил решение США направить часть помощи для Украины Тайваню

Киев надеется, что желание США поддержать Тайвань за счет средств, выделенных для Украины, не обернется сокращением общего объема американской помощи. Об этом в четверг, 3 августа, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации [президента США] в плане поддержки Украины, <...> в результате к уменьшению этой поддержки не приведут», — отметил он в разговоре с агентством «Укринформ».

2 августа газета Financial Times сообщила, что американский лидер Джо Байден рассматривает возможность потратить часть денег из бюджета на помощь Киеву, чтобы закупить партию оружия для Тайваня. С таким предложением глава государства якобы обратился в конгресс.

Тем не менее уже на следующий день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сказал, что не может подтвердить публикацию FT или раскрыть больше подробностей. По его словам, исполнительная власть США располагает определенными полномочиями, которые реализует в том числе для защиты Тайваня.

Кирби также отказался уточнить, планируется ли встреча главы Байдена с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Ранее, 29 июля, Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню.

29 июня сообщалось, что власти Штатов подписали с Тайванем контракт на поставку противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Документ включает в себя 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

До этого, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране острова беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайбэй сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.