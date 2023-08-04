Эксперты оценили риски военной интервенции стран ЭКОВАС в Нигер

Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявившие, что применят военные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере, где на прошлой неделе был совершен военный переворот, вряд ли исполнят свои угрозы, считают эксперты, опрошенные «Известиями».

«Во многом такие заявления можно рассматривать как бряцание оружием. Тот же Сенегал, чтобы участвовать в такой военной операции, должен будет преодолеть барьер, который создает Гвинея, где правят также военные, пришедшие к власти в результате переворота. Есть проблемы и у других стран. Таким образом, вся операция может быть завязана на Нигерию, что не на руку амбициям этой страны по закреплению за собой статуса регионального лидера», — сказал исследователь Института Африки РАН, программный директор РСМД Никита Панин.

Эксперт подчеркнул, что на проведение подобного рода операции требуется соответствующее решение Совета Безопасности ООН.

Помимо этого, исторический опыт показывает, что такие конфликты в Африке неизбежно ведут к возникновению гуманитарной катастрофы и такого развития событий африканские страны постараются избегать, считает африканист Александр Даневич.

«Все в Африке знают, к чему приводят такие решения — это длительные конфликты, большое количество человеческих жертв с переходом в гуманитарную катастрофу», — резюмировал собеседник «Известий».

26 июля в Нигере произошел военный переворот, служащие президентской гвардии взяли под арест главу страны Мохамеда Базума, отстранили его от исполнения обязанностей и создали собственный орган власти — Национальный совет спасения родины. Лидером африканской республики был объявлен командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани.

30 июля ЭКОВАС собралось на экстренный саммит, на котором заявило, что применит военную силу, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не освободят президента Базума. Лидеры соседних стран — Мали и Буркина-Фасо, в которых также ранее произошли военные перевороты — заявили, что военная интервенция в Нигер будет расценена этими государствами как объявление им войны.

Кроме того, сообщество применило против Нигера ряд санкционных мер: были закрыты сухопутные и воздушные границы, заморожены активы Нигера в банке объединения, а Нигерия, которая обеспечивала до 70% мощностей, потребляемых Нигером, прекратила экспорт электроэнергии.

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ЭКОВАС занесло: начнется ли интервенция в Нигер