Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью

Работы по благоустройству Воробьевской набережной завершат к осени 2023 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в четверг, 3 августа, в ходе осмотра работ на набережной и на Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах.

Он отметил, что после благоустройства на набережной появятся хорошие велосипедная, роллерная и пешеходная дорожки, а также специальная дорожка для бега, передает RT.

«Там будет хорошее благоустройство. Осенью всё закончим. Работ очень много. Вы видите, масштаб работы очень большой. Сделать уже на раз, качественно и надолго», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что пешеходные маршруты удлинят почти на 3 км, а также отремонтируют проходы к воде и обновят смотровую площадку на крыше одного из зданий с видом на реку, сообщает телеканал «360».

По словам градоначальника, Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. На променаде будут обустроены уютные зеленые зоны отдыха с лавочками и качелями, передает НСН.

Он уточнил, что к зиме Воробьевская набережная также станет местом притяжения для любителей кататься на лыжах, санках и тюбингах, так как там возродят целый кластер зимних видов спорта. От эскалаторной галереи к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку приведет пешеходный маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне Собянин запустил движение транспорта по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД.

С открытием нового участка приближается завершение работ на МСД, где сейчас выполнены примерно две трети от всего проекта. Собянин заявил, что соединение с МСД планируется запустить через месяц или два, пишет «Москва 24».