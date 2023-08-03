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Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Работы по благоустройству Воробьевской набережной завершат к осени 2023 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в четверг, 3 августа, в ходе осмотра работ на набережной и на Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах.

Он отметил, что после благоустройства на набережной появятся хорошие велосипедная, роллерная и пешеходная дорожки, а также специальная дорожка для бега, передает RT.

«Там будет хорошее благоустройство. Осенью всё закончим. Работ очень много. Вы видите, масштаб работы очень большой. Сделать уже на раз, качественно и надолго», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что пешеходные маршруты удлинят почти на 3 км, а также отремонтируют проходы к воде и обновят смотровую площадку на крыше одного из зданий с видом на реку, сообщает телеканал «360».

По словам градоначальника, Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. На променаде будут обустроены уютные зеленые зоны отдыха с лавочками и качелями, передает НСН.

Он уточнил, что к зиме Воробьевская набережная также станет местом притяжения для любителей кататься на лыжах, санках и тюбингах, так как там возродят целый кластер зимних видов спорта. От эскалаторной галереи к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку приведет пешеходный маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м, сообщается на сайте kp.ru.

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Накануне Собянин запустил движение транспорта по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД.

С открытием нового участка приближается завершение работ на МСД, где сейчас выполнены примерно две трети от всего проекта. Собянин заявил, что соединение с МСД планируется запустить через месяц или два, пишет «Москва 24».

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