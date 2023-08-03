Субсидии для малого бизнеса в 2023 году — какие бывают выплаты и как их получить

Вопрос финансирования остро стоит для многих предпринимателей, особенно когда дело касается малого и среднего бизнеса. Чтобы поддержать деловую инициативу граждан, государство запустило программы субсидирования для таких компаний. О том, какие существуют выплаты для малого и среднего бизнеса и как их получить, читайте в материале «Известий».

Какие бывают субсидии для малого бизнеса в 2023 году

Существует множество вариантов субсидий для малого и среднего предпринимательства (МСП). Их выделяют как государственные, так и частные организации. Программы поддержки бизнеса есть у Минэкономразвития, Банка России, акционерного общества МСП Банк, Фонда содействия инновациям и Минсельхоза. Кроме того, в регионах предусмотрены свои меры поддержки малых и средних предпринимателей.

На получение выплат имеют право индивидуальные предприниматели (ИП), общества с ограниченной ответственностью (ООО), хозяйственные общества, партнерства и другие субъекты МСП, внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чтобы попасть в этот реестр, компания должна соответствовать определенным требованиям. Так, на микропредприятии может работать не более 15 человек, а годовой оборот такой организации не должен превышать 120 млн рублей. Для малых предприятий планка выше — до 100 человек и до 800 млн рублей оборота. Средние предприятия имеют право нанимать до 250 человек, а их оборот может достигать 2 млрд рублей. Если такое предприятие работает в сфере общепита, то допустимое количество работников увеличивается до 1,5 тыс. человек.

Субсидии для малого и среднего бизнеса можно условно разделить на несколько крупных категорий. Все они строго целевые, то есть потратить деньги на личные цели не получится.

Единовременные выплаты от центров занятости населения (ЦЗН). Их выдают на открытие своего дела людям, имеющим официальный статус безработного. Такие субсидии включают в себя компенсацию затрат на юридическую регистрацию ИП или ООО, а также на нужды предприятия: аренду, материалы, оборудование и т.д. Кроме того, для работодателей, трудоустроивших безработного, положены выплаты в размере трех минимальных зарплат по региону.

Начинающим и опытным предпринимателям предоставляются гранты — безвозмездные выплаты или софинансирование по заявкам, которые отбираются на конкурсной основе. При отборе заявок учитываются сфера деятельности субъекта МСП, бизнес-план, объем возможной выручки, наличие новых рабочих мест и т.д. Существует отдельная грантовая программа для молодых предпринимателей — до 25 лет.

Грант можно направить на аренду или ремонт помещений, закупку оборудования и программного обеспечения, лизинговые взносы, коммунальные платежи, услуги связи, рекламу, сырье, материалы и т.д.

Российские ведомства и государственные организации также разрабатывают федеральные программы поддержки бизнеса. Они предоставляют бизнесу субсидии из бюджета. Такие выплаты обычно даются на развитие приоритетных для государства направлений: агропромышленного комплекса, IT-технологий, научно-технических исследований и т.д.

Например, для малых и средних сельхозпроизводителей есть программа «Агропрогресс», по которой они могут получить до 30 млн рублей на хранение и производство продукции, покупку техники, животных и т.д. Фонд содействия инновациям, в свою очередь, предлагает программу «Старт» для малых и микропредприятий с научно-технической направленностью.

Руководство регионов также оказывает поддержку бизнесменам на своем уровне. Перечень программ и условия участия в них стоит узнавать на сайте местных органов самоуправления или администрации.

Предприниматель может рассчитывать на компенсацию части процентов по кредиту на создание и развитие бизнеса. Для субъектов МСП также предусмотрены программы льготного кредитования. Согласно законодательству РФ, преимуществом в получении льготного займа обладают логистические компании, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и гостиничный бизнес. Также до 31 декабря 2023 года можно обратиться за кредитными каникулами.

Как получить субсидию на открытие бизнеса в 2023 году

Один из наиболее популярных видов выплат на открытие малого и среднего бизнеса — это субсидия от центра занятости населения. Она бывает двух типов:

компенсация расходов на регистрацию бизнеса (оплата госпошлины, изготовление печати, покупка бланков, услуги нотариуса и т.д.) — 7-10 тыс. рублей;

целевая субсидия на развитие бизнеса (аренда помещения, покупка материалов, оборудования, ПО и т.д.) — в среднем 58 тыс. рублей.

Размер выплат в каждом регионе устанавливается отдельно. При этом предприниматель может подать заявление на обе субсидии сразу, если это предусмотрено региональными программами.

Получить субсидию могут совершеннолетние граждане России, имеющие статус безработного. При этом они должны состоять на учете в ЦЗН не менее 10 дней и им должны отказать все работодатели, на которых они вышли через центр занятости.

На субсидию не смогут рассчитывать лица младше 18 лет, студенты очных отделений вузов, люди, работающие по трудовому договору, лица с непогашенной судимостью, а также безработные, которые нарушили правила ЦЗН.

Стоит учитывать, что центр занятости выдает средства не на любой бизнес. Субсидии не положены для ломбардов, кредитных организаций, инвестиционных компаний, букмекерских контор, компаний, занимающихся производством и продажей подакцизной продукции, сделками на финансовых рынках и страхованием.

Если в течение 10 дней с момента постановки на учет в центре занятости не нашлось никакой работы, следует заявить о желании стать предпринимателем. После этого сотрудники ЦЗН предложат пройти обучение, по итогам которого нужно сдать экзамен.

Затем следует определиться со сферой деятельности и составить бизнес-план. В нем нужно указать, на что пойдут полученные средства, какие есть перспективы развития, факторы риска, дополнительные источники финансирования и т.д. Чем четче и подробнее будет план, тем лучше.

Следующий шаг — подача заявки на открытие бизнеса в центр занятости. Для этого понадобятся паспорт, документ о прохождении необходимого обучения, бизнес-план и заявление о предоставлении единовременной материальной помощи.

После того, как бизнес будет запущен, следует внимательно вести учет полученным по субсидии средствам. Их можно тратить только по назначению. Через три месяца необходимо предоставить первый отчет об их целевом использовании. Через год и полгода могут быть организованы выездные проверки для контроля использования средств. Если комиссия не выявит нарушений, будет составлен акт о соблюдении условий договора о предоставлении государственной поддержки. В противном случае полученную сумму придется вернуть.

Кроме того, малоимущие граждане могут заключить с государством социальный контракт и получить до 350 тыс. рублей на создание своего бизнеса. Малоимущими считаются люди с доходом меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Если у человека есть семья, то в расчет принимается среднедушевой доход.

С помощью соцконтракта можно открыть бизнес практически в любой сфере. Однако полученные по нему средства разрешается тратить только на оборудование, инструменты, расходные материалы, сырье и аренду помещений (не более 15% от суммы контракта).

Чтобы заключить социальный контракт, нужно обратиться в орган соцзащиты и предоставить документальное подтверждение тяжелого материального положения. Также потребуется бизнес-план.

Субсидии на развитие малого бизнеса в 2023 году

В России также действуют программы поддержки для предпринимателей из сектора МСП, которые уже запустили свой бизнес. Так, государство компенсирует малым и средним предприятиям расходы на покупку российского программного обеспечения. Всего можно вернуть до 50% стоимости ПО.

Кроме того, предусмотрено субсидирование для субъектов МСП, которые разместили свои бумаги на бирже. С помощью него можно компенсировать до 1,5 млн рублей, потраченных на выпуск акций и облигаций, и до 70% выплат по купонам.

Для малого и среднего бизнеса, который пользуется Системой быстрых платежей (СБП), также предусмотрены компенсации. Кроме того, можно получить гранты и субсидии от государства на сертификацию товаров, оформление патентов, рекламные расходы, лизинг оборудования и другие цели.

Условия участия в таких программах для каждого региона следует уточнять отдельно. В любом случае предпринимателю нужно аргументировать, почему он должен получить эти средства, разработать бизнес-план и предоставить перспективы развития бизнеса.

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