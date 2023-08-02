В дело технику: льготный лизинг распространили на новые регионы

Льготный лизинг распространили на малый бизнес в новых регионах , сообщили «Известиям» в Корпорации МСП (выступает оператором программы). Местные предприниматели получили возможность подать онлайн-заявку на аренду любого оборудования по сниженной ставке 6–8% . Этот шаг говорит о том, что государство настроено на долгосрочное финансирование развития новых регионов , отметили в «Опоре России». При этом участники рынка считают, что программа не окажет существенного влияния на ставки по этому продукту по всей стране.

Новая помощь

Программа льготного лизинга от Корпорации МСП стала доступна для микро- и малого бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей , сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Предприниматели из новых российских регионов смогут подать онлайн-заявку на аренду оборудования в личном кабинете платформы МСП.РФ, войти на которую можно с помощью аккаунта на «Госуслугах» . Срок ее рассмотрения займет 16–21 рабочий день, уточнили в Корпорации МСП.

Программа льготного лизинга действует по всей территории России, но ставка 6% (вместо рыночных 15%) для российской техники и 8% для иностранной распространяется только на оборудование для обрабатывающего производства . При этом на новых территориях те же условия доступны также для аренды оборудования для туризма, медицины, спорта и креативных индустрий . Бизнес в этих сферах из других российских регионов может оформить льготный лизинг только по ставке 13%.

Кандидатами на участие в программе могут стать российские компании, данные о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 10 июля 2023 года был подписан закон, согласно которому в него также вошли юрлица из новых регионов, которые были зарегистрированы там на день их принятия в состав РФ, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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Основное требование — приобретаемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным и не введенным в эксплуатацию , уточнил Александр Исаевич. Его можно задействовать в расширении или модернизации производства, а также в развитии нового направления деятельности.

Справка «Известий» Благодаря программе льготного лизинга Корпорации МСП российские микро- и малые предприятия могут получить оборудование на сумму до 50 млн рублей на максимальный срок в семь лет. Аванс составит 10% от стоимости техники, но при наличии поручительства региональной гарантийной организации его можно не вносить. Также предпринимателям доступна отсрочка первого платежа на 30 дней после получения средства производства. Финансирование программы ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Деятельность Корпорации МСП обеспечивается в том числе внебюджетными источниками и собственным капиталом организации. С учетом этого в 2023 году объем лимита на лизинг составил 4,4 млрд рублей.

— Только за I квартал 2023 года Корпорация МСП по всей стране получила более 120 заявок на льготный лизинг оборудования на общую сумму 1,7 млрд рублей, — заявила «Известиям» замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

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В новых регионах также до 31 августа планируется запуск отдельной программы льготного лизинга по ставкам не более 6% для российского оборудования и 8% для иностранного, уточнили в Минэкономразвития . Ее оператором станет государственное унитарное предприятие ДНР «Республиканская лизинговая компания», а очный прием заявок начнется до конца августа. Инициатива будет направлена на развитие промышленного сектора и поможет модернизировать производство в новых регионах. На ее реализацию из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей.

Помимо этого, с апреля 2023 года с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями также сотрудничает госкомпания «Росагролизинг» (в собственности Минсельхоза России), сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Она предоставила компаниям 233 единицы сельскохозяйственного оборудования и автотехники на 1,86 млрд рублей . Лизинг заключается на условиях ежегодного удорожания на 3%, при этом для новых регионов действуют особые условия: нулевой аванс, а также отсрочка оплаты основного долга до октября 2024 года, процентов — до октября 2023-го.

Рыночное отношение

Сейчас подобные сделки на новых территориях заключает небольшое число лизингодателей , отметила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина. Это связано с тем, что потенциальные риски, присущие бизнесу в этих регионах, сложно поддаются оценке .

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Более того, согласно российскому законодательству, любой предмет лизинга должен быть застрахован, напомнил председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егор Диашов. Но многие страховые компании пока не готовы работать в новых субъектах РФ.

Однако в них есть спрос на лизинг, в первую очередь от малого и среднего бизнеса. В таком случае начало работы там Корпорации МСП с программой льготного лизинга имеет большое значение , заявил Егор Диашов. Это говорит о том, что страна закладывает основание для экономического развития новых регионов, причем речь идет о долгосрочном финансировании.

— Программа МСП не повлияет на стоимость лизинга, поскольку она имеет ограниченный бюджет . Этот лимит не сопоставим с общим рынком лизинга промышленного оборудования, — отметил руководитель направления оборудования ГК «Альфа-Лизинг» Дмитрий Исаенков.

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Так, объем всех действующих на начало 2023 года договоров лизинга составлял 6,75 трлн рублей , отметил Егор Диашов из «Опоры России». В то же время объем квартального финансирования лизинга Корпорацией МСП составляет 2,3 млрд рублей по всей стране . Более того, цена этого продукта в меньшей степени зависит от конкуренции и условий других игроков рынка. Куда больше проценты по нему зависят от ключевой ставки ЦБ, ведь лизинговые компании финансируются через банковские кредиты и облигационные заимствования, уточнил эксперт.