Мал золотник: объем закупок у малого и среднего бизнеса превысил 3 млрд рублей

Объем первых офсетных договоров малого и среднего бизнеса с крупными государственными компаниями составил 3,1 млрд рублей, сообщили в Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП). По оценкам экспертов, объемы закупок бизнеса у МСП могут вырасти за текущий год на 20%. Подробности — в материале «Известий».

Что это такое

Офсетные контракты представляют собой соглашения, заключаемые между государственными компаниями и МСП-поставщиками с целью стимулирования развития отечественного производства и импортозамещения. Эти договоры способствуют увеличению объема инвестиций МСП в развитие их производств и созданию благоприятной среды для предпринимательства. Они также обеспечивают государственным компаниям долгосрочные поставки отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах.

— Возможность заключения таких договоров для госкомпаний предусмотрена ст. 3.1 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Этот же закон предусматривает обязательные для заказчика меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, — заявил «Известиям» эксперт Института управления закупками и продажами имени Соловьева НИУ ВШЭ Александр Бурков.

— По сути, это договоры, в рамках которых государственные компании соглашаются приобретать продукцию от малых и средних предприятий на определенные суммы, — рассказала «Известиям» генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее мнению, заключение офсетных договоров имеет важное значение для развития российской экономики в целом. Так, они способствуют увеличению объема инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, что, в свою очередь, создает рабочие места, способствует развитию технологий и повышению производительности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это один из важных факторов для улучшения состояния российской экономики, добавляет управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Офсетный контракт означает, что поставщик обязуется не только поставить продукцию заказчику, но и инвестировать средства в собственное производство.

— Выгода для поставщика тут очевидна, он получает долгосрочный контракт и источник гарантированного спроса, под который можно получить финансирование в банке. Для заказчика выгода в том, что цена на продукцию известна заранее и можно адекватно планировать бюджет расходов, не опасаясь роста себестоимости. В любом случае такие договоры несут повышенный риск для заказчика, который обычно окупается за счет скидки на продукцию, — отметил директор Департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Факторы развития экономики

По словам доцента кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниила Гоненко, «применение механизма офсетных контрактов и участие в них малого и среднего бизнеса — новый виток в качественном развитии российской экономики».

— Подобный способ взаимодействия бизнеса и власти будет способствовать развитию НИОКР. Параллельно это простимулирует кредитно-финансовый рынок, — подчеркнул аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Екатерины Косаревой, развитие бизнеса малого и среднего масштаба может произойти в качественно новом виде.

— Компании будут пытаться создать что-то инновационное, что крупный бизнес захочет приобрести конкретно у их небольшой фирмы. Это будет конкурентное преимущество фирмы. Например, если говорить о секторе ТЭКа, крупный бизнес сможет значительно увеличить, к примеру, глубину переработки нефти за счет каких-то инновационных разработок малого бизнеса или приобрести у них эту технологию. В этом и заключается развитие экономики и повышение ее конкурентоспобности , — рассказала Косарева.

Развитие регионов

Даниил Гоненко полагает, что увеличение числа офсетных контрактов с МСП положительно отразится на экономике регионов, будет способствовать сокращению диспропорций территориального развития.

— Также это приведет к укрупнению предприятий малого бизнеса, увеличению налогооблагаемой базы и поступлению налоговых доходов в бюджет, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Гузель Проценко уверена, что перспективы контрактов с МСП весьма обнадеживающие.

— Ожидается, что объемы закупок через государственные компании у МСП могут подрасти в текущем году на 20%, что является значительным показателем, — отметила эксперт.

Дополнительные гарантии

Поскольку офсетные контракты несут для заказчика повышенный риск, участие корпорации МСП тут является определяющим, считает Артем Тузов. Это сделает осуществление договорных обязательств интегральной частью экономических отношений в стране.

— Такие контракты могут стать существенной частью взаимоотношений между поставщиками из сектора МСП и заказчиками из регионов РФ или государственных корпораций, — заявил эксперт.

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт», в свою очередь, считает, что возможность заключения подобных контрактов без участия Корпорации МСП зависит от стратегии и политики госкомпаний.

— Хотя госкомпании могут самостоятельно принимать решения о заключении офсетных договоров с МСП-поставщиками, льготы и гарантии смогут поспособствовать росту объема этих контрактов. Для МСП это может быть привлекательным, поскольку они получают дополнительную поддержку и финансовые преимущества, — резюмировала она.