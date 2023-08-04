Ничего негативного

Новые правила предоставления платных медицинских услуг вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Некоторые СМИ распространили информацию, что часть обычно бесплатных услуг, в том числе касающихся неотложной помощи, станет оказываться за деньги. А это совершенно не соответствует действительности. Документ, на который они ссылались, лишь конкретизирует условия предоставления платных медицинских услуг. А они никакого отношения к привычным нам бесплатным — которые мы получаем по ОМС — не имеют. В то же время постановление правительства устанавливает ряд важных моментов.

Например, в документе указано, что платная медпомощь должна проводиться в соответствии с принятыми в стране стандартами, порядками и клиническими рекомендациями — по образу и подобию медпомощи по ОМС. Речь, например, идет о заключении договора и оплаты медуслуг. Правила, в частности, предусматривают возможность заключить договор дистанционно — для удобства самого пациента.

Примечательно, что дистанционно его можно и расторгнуть. При этом медицинская организация не вправе требовать от пациента отдельного заявления о расторжении. Если же пациент решит, что обслуживается за деньги, то, согласно правилам, в поликлинике перед заключением договора его должны уведомить, что аналогичную медпомощь он может получить и в рамках ОМС.

Также могу отметить, что навязывание платных услуг и взимание денежных средств за медпомощь, которая по программе госгарантий должна оказываться бесплатно, является нарушением прав пациентов. Страховые медицинские организации довольно быстро реагируют на подобные обращения своих клиентов. В структуре нарушений, выявленных ими при проведении экспертиз по случаям оказания медпомощи в 2022 году, взимание денежных средств занимает не более 1% (это примерно 2 тыс. фактов), что меньше, чем в 2021 году.

Новые правила предусматривают и возможность установить на платной основе в больнице индивидуальный пост медицинского наблюдения для пациента. В рамках ОМС круглосуточное наблюдение медиков предусмотрено, например, в постоперационный период пациента, для больных, находящихся в реанимационных отделениях или палатах интенсивной терапии. Показанием также являются любые критические состояния, для которых характерны осложнения или серьезные нарушения жизненных функций, риски серьезных кровотечений, анафилактического шока, комы, судороги и бессознательное состояние.

Всё это является основанием для круглосуточного врачебного мониторинга — и это бесплатная услуга. Но если ключевым условием для круглосуточного наблюдения за пациентом является желание пациента или его родственников, то эта услуга платная.

Медицинская организация также должна уведомить пациента о возможности защиты своих прав не только в рамках получения медпомощи по ОМС, но и когда он обслуживается платно. Информация об этом, согласно новым правилам, должна быть размещена на стендах в поликлинике и на сайте медорганизации. Пациенту должны предоставить возможность ознакомиться со своими правами на получение бесплатной медпомощи.

Так что спешу успокоить: для самих пациентов со вступлением в силу нового документа ничего негативного не появится. А экстренная медицинская помощь, как и прежде, будет оказываться бесплатно — вне зависимости от гражданства или наличия полиса ОМС. Право на ее получение неоспоримо.

Автор — вице-президент Всероссийского союза страховщиков

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