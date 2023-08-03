В польском Щецине снесли памятник красноармейцам

В районе Домбе польского города Щецин снесли памятник советским и польским солдатам, павшим при освобождении от фашизма. Об этом 3 августа сообщил Институт национальной памяти Польши в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Памятник «Павшим в борьбе за освобождение Домбе» был установлен в 1962 году. Он представлял из себя обелиск с фигурами солдат и располагался в центре сквера. Решение о сносе было принято в июне 2022 года властями Щецина.

Бои за город во время Второй мировой войны начались в марте 1945 года и завершились 26 апреля.

Ранее, 25 июля, два памятника солдатам Красной армии демонтировали во Львовской области на западе Украины. Монументы в населенных пунктах Погорцы и Сусолов разрушили и по частям вывезли на спецтехнике.