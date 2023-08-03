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Эксперт назвал плюсы перехода чиновников на авто российского производства

Воробьев: чиновники не должны хвалить российские авто и при этом ездить на иномарках
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российские чиновники должны быть примером для граждан, а не рассказывать населению о прелестях отечественного автопрома и при этом ездить на машинах иностранного производства. Об этом 3 августа «Известиям» заявил член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности сказал, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства.

«Сегодня мы вкладываем огромные средства в развитие отечественных технологий. Экономическая программа страны делает всё, чтобы нивелировать зависимость государства от зарубежных конгломератов. России необходимо гораздо больше экспортировать собственных готовых товаров, но для этого сначала требуется создание и развитие мощных, значимых брендов внутри страны», — сказал Воробьев.

Эксперт отметил, что перевод чиновников на отечественные автомобили дополнительно подстегнет отрасль для развития новых решений в вопросах обслуживания техники. Также это позволит вычленить слабые места в технологиях производства и устранять их максимально быстро, добавил он.

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11 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что депутатам нижней палаты нужно начать использовать в качестве служебных автомобилей исключительно машины российского производства. Он добавил, что в целом все бюджетные учреждения и органы власти должны начать закупать отечественные марки.

Володин указал, что Путин пользуется Aurus, и отметил, что российский автопром также располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.

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