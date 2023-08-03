Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии

Режиссер Никита Михалков назвал актрису Ирину Мирошниченко настоящей звездой, которой были дарованы свыше талант и энергия.

«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины — семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко», — сказал он «Известиям».



Режиссер также отметил, что профессия отблагодарила ее за преданность делу и подарила роли в пьесах великих драматургов и в фильмах великих режиссеров. Благодаря своему трудолюбию Мирошниченко в полной мере смогла испытать счастье актрисы.



«Она сумела сберечь себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, от ненужной публичности, от чужих и злых глаз и развязанных языков», — добавил Михалков.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о смерти Ирины Мирошниченко на 82-м году жизни. Актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.



30 июля стало известно о госпитализации Мирошниченко из-за жалобы на недомогание. Тогда врачи диагностировали у артистки грипп в тяжелой форме и перевели ее в реанимацию.

1 августа состояние актрисы значительно ухудшилось. Мирошниченко была переведена в состояние медикаментозной комы. Сообщалось также о подключении ее к аппарату ИВЛ.