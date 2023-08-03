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Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии

Михалков о Мирошниченко: она сумела сберечь себя от разъедающих сплетен
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Режиссер Никита Михалков назвал актрису Ирину Мирошниченко настоящей звездой, которой были дарованы свыше талант и энергия.

«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины — семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко», — сказал он «Известиям».

Режиссер также отметил, что профессия отблагодарила ее за преданность делу и подарила роли в пьесах великих драматургов и в фильмах великих режиссеров. Благодаря своему трудолюбию Мирошниченко в полной мере смогла испытать счастье актрисы.

«Она сумела сберечь себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, от ненужной публичности, от чужих и злых глаз и развязанных языков», — добавил Михалков.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о смерти Ирины Мирошниченко на 82-м году жизни. Актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

30 июля стало известно о госпитализации Мирошниченко из-за жалобы на недомогание. Тогда врачи диагностировали у артистки грипп в тяжелой форме и перевели ее в реанимацию.

1 августа состояние актрисы значительно ухудшилось. Мирошниченко была переведена в состояние медикаментозной комы. Сообщалось также о подключении ее к аппарату ИВЛ.

Умерла Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР, певица и педагог Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. За свою жизнь она успела сыграть около 50 ролей в кино и более 40 ролей в театре. Самые яркие моменты из долгой карьеры актрисы — в фотогалерее «Известий»

Фото: РИА Новости/Олег Иванов
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко в роли Веры в фильме Сергея Антонова «Пришел солдат с фронта»

Фото: РИА Новости/В. Кречет
Умерла Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко в кинодетективе «Это сладкое слово —свобода!»

Фото: РИА Новости
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко и Сергей Бондарчук в фильме «Дядя Ваня»

Фото: РИА Новости
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко со Всеволодом Абдуловым в спектакле «Соло для часов с боем», МХАТ им. М. Горького

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Умерла Ирина Мирошниченко

Артистка Ирина Мирошниченко в роли Ольги в спектакле «Три сестры» Московского художественного театра СССР

Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко на Всесоюзном фестивале актеров советского кино «Созвездие-89»

Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Умерла Ирина Мирошниченко

Артистка Ирина Мирошниченко на праздничном шоу в честь 10-летия Дома моды Валентина Юдашкина

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко в спектакле «Чайка» на своем юбилее в МХТ им. А.П. Чехова

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Умерла Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко на музыкальной программе «В этот новогодний вечер»

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко с Никитой Михалковым и Олегом Ивановым на вечере в честь 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Умерла Ирина Мирошниченко

Артистка Ирина Мирошниченко в театре «Ленком» на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Николая Караченцова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко на вручении театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Умерла Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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