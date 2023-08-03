Актер Пашутин отметил вокальный талант Мирошниченко

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Пашутин 3 августа рассказал «Известиям», что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, его коллега, потрясающе пела, и отметил, что даже по-хорошему завидовал ей.

По его воспоминаниям, они вместе учились в Школе-студии МХАТ и он видел ее выпускной экзамен.

«Она была красотка-раскрасотка. Она была звезда. <...>. Она потрясающе пела. Я всегда по-хорошему завидовал ей, как она потрясающе пела на французском языке», — сказал Пашутин.

Он уточнил, что был знаком с Мирошниченко с 1964 года, и отметил ее роль в фильме «Дядя Ваня» 1970 года, режиссером которой выступил Андрей Кончаловский. Пашутин напомнил, что в кинокартине актрисе удалось сняться с Сергеем Бондарчуком и Иннокентием Смоктуновским.

«Она сразу стала сниматься. Она сразу стала звездой. Поэтому для меня это (смерть Мирошниченко. — Ред.), конечно, удар, кошмар», — добавил артист.

О смерти актрисы Ирины Мирошниченко стало известно 3 августа. Она скончалась на 82-м году жизни, по словам источника «Известий» в реанимации от остановки сердца, не приходя в сознание.

Незадолго до этого, 30 июля, ее госпитализировали с гриппом в тяжелой форме. Позже, 1 августа, сообщалось, что артистка находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля в 1942 году. Впервые она появилась в отечественном кино в фильме режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» 1964 года.

Актрису наградили званием народной артистки РСФСР, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.