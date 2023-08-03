Ярмольник сравнил Мирошниченко с Мерил Стрип

Российская актриса Ирина Мирошниченко была удивительным человеком, очень внимательной и чуткой, всегда готовой помочь, поделился воспоминаниями в разговоре с «Известиями» 3 августа актер Леонид Ярмольник.

«Она совершенно не похожая ни на кого. Знаете, я всегда говорю, что когда уходят артисты такого уровня, то вместе с ними уходит эпоха. Вот и она была последней из могикан», — рассказал он.

По мнению Ярмольника, Мирошниченко по уровню мастерства можно было сравнить с Мерил Стрип.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о смерти Ирины Мирошниченко на 82-м году жизни. Актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

30 июля стало известно о госпитализации Мирошниченко из-за жалобы на недомогание. Тогда врачи диагностировали у артистки грипп в тяжелой форме и перевели ее в реанимацию.

1 августа состояние актрисы значительно ухудшилось. Мирошниченко была переведена в состояние медикаментозной комы. Сообщалось также о подключении ее к аппарату ИВЛ.