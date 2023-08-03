Ярмольник сравнил Мирошниченко с Мерил Стрип
Российская актриса Ирина Мирошниченко была удивительным человеком, очень внимательной и чуткой, всегда готовой помочь, поделился воспоминаниями в разговоре с «Известиями» 3 августа актер Леонид Ярмольник.
«Она совершенно не похожая ни на кого. Знаете, я всегда говорю, что когда уходят артисты такого уровня, то вместе с ними уходит эпоха. Вот и она была последней из могикан», — рассказал он.
По мнению Ярмольника, Мирошниченко по уровню мастерства можно было сравнить с Мерил Стрип.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о смерти Ирины Мирошниченко на 82-м году жизни. Актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
30 июля стало известно о госпитализации Мирошниченко из-за жалобы на недомогание. Тогда врачи диагностировали у артистки грипп в тяжелой форме и перевели ее в реанимацию.
1 августа состояние актрисы значительно ухудшилось. Мирошниченко была переведена в состояние медикаментозной комы. Сообщалось также о подключении ее к аппарату ИВЛ.
Народная артистка РСФСР, певица и педагог Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. За свою жизнь она успела сыграть около 50 ролей в кино и более 40 ролей в театре. Самые яркие моменты из долгой карьеры актрисы — в фотогалерее «Известий»
Ирина Мирошниченко в роли Веры в фильме Сергея Антонова «Пришел солдат с фронта»
Актриса Ирина Мирошниченко в кинодетективе «Это сладкое слово —свобода!»
Ирина Мирошниченко и Сергей Бондарчук в фильме «Дядя Ваня»
Ирина Мирошниченко со Всеволодом Абдуловым в спектакле «Соло для часов с боем», МХАТ им. М. Горького
Артистка Ирина Мирошниченко в роли Ольги в спектакле «Три сестры» Московского художественного театра СССР
Ирина Мирошниченко на Всесоюзном фестивале актеров советского кино «Созвездие-89»
Артистка Ирина Мирошниченко на праздничном шоу в честь 10-летия Дома моды Валентина Юдашкина
Ирина Мирошниченко в спектакле «Чайка» на своем юбилее в МХТ им. А.П. Чехова
Актриса Ирина Мирошниченко на музыкальной программе «В этот новогодний вечер»
Ирина Мирошниченко с Никитой Михалковым и Олегом Ивановым на вечере в честь 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Артистка Ирина Мирошниченко в театре «Ленком» на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Николая Караченцова
Ирина Мирошниченко на вручении театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Актриса Ирина Мирошниченко на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве