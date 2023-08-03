Актриса Немоляева назвала Мирошниченко эпохой и звездой советского кино

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была эпохой во времена, когда ее снимал режиссер Андрей Кончаловский. Об этом 3 августа рассказала «Известиям» ее коллега актриса Светлана Немоляева.

По ее словам, у актрис хоть и не было совместных работ ни в кино, ни на телевидении, однако Немоляева знала Мирошниченко еще молодой.

«Я могу сказать о том, что она была вся прекрасная актриса, очень красивая женщина, и она, конечно, была эпоха в то время, когда ее снимал Кончаловский. Она была такой звездой советского кино, потом российского и, конечно, ведущей актрисой МХАТа», — заметила актриса.

Немоляева добавила, что ее коллега обладала яркой индивидуальностью артистов, которых становится всё меньше.

«Очень жалко, что уходит целое поколение тех великих прекрасных индивидуальностей артистов, которые были когда-то в середине прошлого века и в начале этого. Я могу только сказать о том, что очень сожалею о ее кончине, желаю ее родным, чтобы они справились с этим горем и чтобы земля ей была пухом, и Царствие ей Небесное», — заключила она.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. О госпитализации актрисы стало известно 30 июля. Ей диагностировали грипп в тяжелой форме, а затем перевели в реанимационное отделение.

Спустя день, 1 августа, стало известно, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Медики оценивали состояние пациентки как крайне тяжелое.

Актрисе был 81 год.