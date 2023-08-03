Apple впервые оштрафовали в РФ за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд впервые оштрафовал компанию Apple на 400 тыс. рублей за отказ удалить запрещенный контент в РФ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление запрещенного контента») поступило в суд в июне.

Согласно материалам дела, озвученным в суде, владельцем сайтов Apple не были удалены два подкаста с информацией, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ.

При этом в заседании представитель компании просил провести процесс в закрытом режиме по причине того, что будет оглашен протокол допроса свидетеля, в котором содержится коммерческая тайна. Мировой судья Тимур Вахрамеев удовлетворил ходатайство частично и закрыл процесс от представителей прессы и слушателей в части оглашения данного протокола допроса.

27 февраля Apple уже выплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный в 2020 году Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Рестрикции ввели после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства был наложен на Apple 26 апреля 2021 года. Дело было возбуждено в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского», после того как американская компания обязала ее ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS.