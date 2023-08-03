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Военный эксперт не поверил в отсутствие у Украины графика контрнаступления

Литовкин: слова Данилова об отсутствии у ВСУ графика контрнаступления — полное вранье
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) графика контрнаступления являются ложью. Об этом 3 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это полное вранье! Как это, нет никаких планов, графиков? Это он высокомерно так говорит, якобы они воюют с русскими без плана, «бьем, как хотим». Это такое презрение к противнику. Ни один их поступок без одобрения их хозяев-американцев не происходит, всё согласовывается», — сказал Литовкин.

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Накануне британская газета The Guardian написала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители военного руководства страны понимали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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