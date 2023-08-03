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День города в Москве – 2023: сколько лет отмечает столица, даты празднования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве День города традиционно проходит в первый месяц осени. Как и год назад, празднования состоятся во вторые выходные сентября, а именно 9-го и 10-го числа. Праздничные мероприятия пройдут по всему городу. Каждый сможет выбрать для себя что-то интересное и отметить праздник в центре либо рядом с домом.

Каждый год для москвичей и гостей столицы проходят бесплатные мастер-классы, выставки, театрализованные представления и концерты с участием популярных артистов. Нынешний День города не станет исключением. Завершится празднование, как всегда, праздничным салютом.

Что включить в праздничную программу, могут предложить сами москвичи. Голосование, посвященное Дню города, началось в проекте «Активный гражданин». Среди вариантов — театрализованные представления, музыкальные выступления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов. Также можно поделиться своими идеями.

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Отмечать день рождения столицы можно будет до глубокой ночи. В выходные метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут открыты с 05:30 9 сентября до 01:00 11 сентября. Кроме того, ночью по дорогам будут курсировать 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов, причем три из них — круглосуточно.

Первое упоминание о Москве встречается в летописи XII века. На основании этого и была взята дата образования города — 1147 год. В первые 100 лет своего существования поселение было лишь незначительной частью Великого княжества Владимирского и лишь в 1263 году выделено в отдельное княжество Московское. Название города связано с именем реки Москвы, которая носила это имя еще задолго до появления поселения.

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