Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

Российское общество объединяют несколько смыслов, среди которых патриотизм, гордость за героев на передовой и гордость за страну. Об этом 2 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы. Это тот самый патриотизм, который помогает нам идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против нас», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что общество гордится героями на передовой и страной, которая, по прогнозам, «должна была провалиться в пропасть», но этого не произошло.

«И гордость за то, что мы не то чтобы провалились, мы сейчас обсуждаем, как мы будем развиваться», — заключил Песков.

Также на форуме «Территория смыслов» он отметил, что Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Песков назвал это уникальной ситуацией, добавив, что в будущем еще предстоит изучить, как удалось этого добиться.

В июне президент РФ Владимир Путин отметил, что гражданская солидарность, а также патриотизм россиян показывают, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. По его словам, всех сплачивает ответственность за судьбу страны.