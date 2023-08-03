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ВС РФ уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T в Херсонской области. Об этом 3 августа сообщили экстренные службы региона.

«В результате огневого поражения уничтожен ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Надеждовка», — сказал журналистам представитель.

Также были ликвидированы 15 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

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Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили позицию ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, на которой польские наемники попытались поднять флаг своей страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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