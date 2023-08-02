ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников

Российские военные уничтожили позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области, на которой польские наемники попытались поднять флаг своей страны. Об этом сообщил журналистам командир подразделения с позывным Буря в среду, 2 августа.

Он рассказал, что позиции иностранных наемников, в том числе и польских, находятся напротив позиций его подразделения, на правом берегу Днепра.

«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. <…> Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час», — сказал военный, чьи слова передает «РИА Новости».

Он добавил, что флаги на том берегу реки «больше не поднимали».

В России неоднократно отмечали захватнические намерения Польши в отношении территорий Украины. Так, 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идеи о присоединении ряда территорий Украины становятся в Польше мейнстримом. Она подчеркнула, что тема притязаний на украинские территории уже вышла за рамки маргинальных обсуждений и становится массовой в польском обществе.

До этого, 21 июля, президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Он сказал, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» на Украине.

Российский лидер также напомнил, что Польша получила много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит.

Месяцем ранее Нарышкин замечал, что мечта Польши забрать Западную Украину жива. Он указывал тогда на то, что для осуществления этой мечты Варшава предпринимает ряд активных действий, о чем говорят разведывательные данные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.