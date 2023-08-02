Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН
Политика
Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры
Политика
В Кремле указали на наглость западных стран
Мир
Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Мир
Коста-риканского футболиста Ортиса съел крокодил
Мир
NYT сообщила о возвращении ВСУ к прежней тактике контрнаступления
Мир
МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
Politico узнала о подготовке США к эвакуации сотрудников посольства в Нигере
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер
Сюжет:

ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные уничтожили позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области, на которой польские наемники попытались поднять флаг своей страны. Об этом сообщил журналистам командир подразделения с позывным Буря в среду, 2 августа.

Он рассказал, что позиции иностранных наемников, в том числе и польских, находятся напротив позиций его подразделения, на правом берегу Днепра.

«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. <…> Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час», — сказал военный, чьи слова передает «РИА Новости».

Он добавил, что флаги на том берегу реки «больше не поднимали».

Панская инициатива: Польша претендует на лидерство в Восточной Европе
Что такое «Инициатива трех морей» и чем она угрожает безопасности России

В России неоднократно отмечали захватнические намерения Польши в отношении территорий Украины. Так, 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идеи о присоединении ряда территорий Украины становятся в Польше мейнстримом. Она подчеркнула, что тема притязаний на украинские территории уже вышла за рамки маргинальных обсуждений и становится массовой в польском обществе.

До этого, 21 июля, президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Он сказал, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» на Украине.

Российский лидер также напомнил, что Польша получила много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит.

Месяцем ранее Нарышкин замечал, что мечта Польши забрать Западную Украину жива. Он указывал тогда на то, что для осуществления этой мечты Варшава предпринимает ряд активных действий, о чем говорят разведывательные данные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023