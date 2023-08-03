Более 20 садовых участков подтопило в Иркутске после сброса воды на ГЭС

Сброс воды на Иркутской ГЭС привел к подтоплению 21 садового участка. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Согласно имеющейся информации, под воду ушла часть территорий садоводства «Елизовское». Людей заблаговременно проинформировали об изменениях гидрологической обстановки. К настоящему моменту жалоб не поступало.

Местный пожарно-спасательный гарнизон функционирует в режиме повышенной готовности на случай ухудшения ситуации.

Решение увеличить пропуск воды на станции до 3000 кубометров в секунду было принято для сдерживания ее уровня в озере Байкал и Иркутском водохранилище, а также для минимизации рисков в период сильных дождей.

Ранее, 1 августа, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в последний месяц лета на территории Иркутской области, а также в некоторых других регионах, прогнозируются избыточные осадки.