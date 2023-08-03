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Роскачество посоветовало хранить дыню в темном месте и на мягкой поверхности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Хранить дыню в домашних условиях нужно в темном и прохладном месте на мягкой поверхности, при этом разрезанный плод необходимо держать в холодильнике. Об этом 3 августа рассказали «РИА Новости» в Роскачестве.

«В домашних условиях целая дыня хранится около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Идеально разместить ее на мягкой поверхности в темном и прохладном месте», — заявили в ведомстве.

Также эксперты отметили, что если не класть разрезанный плод в холодильник, то мякоть быстро заветрится и будет непригодной в качестве пищи. Помимо этого, кусочки дыни могут сохранять свое состояние до трех суток, если предварительно накрыть их пищевой пленкой или убрать в контейнер с плотной крышкой.

Роскачество посоветовало при выборе плода учитывать цвет, кожуру и запах, обращая внимание в первую очередь на цвет — у спелой дыни он должен быть равномерным, без зеленых пятен. Потемнения и коричневые пятна разных оттенков на поверхности являются признаком того, что плод переспел или уже начал портиться ввиду долгого хранения.

«Если на кожице есть сетка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она станет более заметной, четкой, как и полосы на полосатых сортах», — подчеркнули в организации.

Помимо этого, ведомство подчеркнуло, что у переспелого плода останутся вмятинки даже после прекращения физического воздействия на него. Также об этом свидетельствует и характерный «винный» запах.

«При выборе дыни обычно не ориентируются на звук шлепка или щелчка. Однако в случае сортов, имеющих толстую кожицу, прием может быть полезным. Спелая дыня будет издавать глухой звук», — подытожили эксперты.

Пожирать плоды: на что обращать внимание при покупке арбуза
Обезопасить себя от отравления поможет правильное хранение продукта

Ранее, 21 июня, агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов напомнил «Известиям», когда в России начинается сезон арбузов. По словам эксперта, как правило, покупать арбузы можно со второй половины июля, однако в основном все ждут, когда созреют лучшие арбузы — астраханские. Считается, что они самые крупные и вкусные, отмечает агроном. Помимо астраханских, Викулов выделил оренбургские арбузы, а также плоды из Краснодарского края и Ставрополья.

19 июня кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о риске отравления при выборе дыни. По словам гастроэнтеролога, отравиться можно не только неспелой дыней, но и зрелой дыней, если она выращивалась и хранилась ненадлежащим образом.

Доктор посоветовала покупать дыни в супермаркетах и крупных магазинах, в крайнем случае — на больших рынках. В таких местах контролируется качество продуктов, соблюдаются условия хранения и на фрукты есть все необходимые документы — их можно проверить. Важно правильно выбрать плод. У недозрелого плода почти не будет аромата. Кожа зрелой дыни должна быть упругой, но податливой. Если дыня слишком твердая, вероятно, ее черед еще не настал.

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