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Гастроэнтеролог рассказала о риске отравления при выборе дыни в несезон

Гастроэнтеролог Кашух: купленная в несезон дыня может оказаться незрелой, невкусной и даже вредной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Несмотря на то что первые дыни появляются на российских прилавках уже в начале лета, покупка незрелого плода может обернуться дискомфортом в животе и даже пищевым отравлением. Об этом рассказала в понедельник, 19 июня, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Зрелая дыня — не только вкусный, но и полезный продукт. В ней содержится много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые защищают организм от воздействия вредных веществ. Однако сезон дынь в России начинается с конца июля — начала августа и длится до сентября. Если купить фрукт раньше, он может оказаться незрелым, невкусным и даже вредным», — сказала эксперт «Газете.Ru».

По словам гастроэнтеролога, отравиться можно не только неспелой дыней, но и зрелой дыней, если она выращивалась и хранилась ненадлежащим образом.

Доктор посоветовала покупать дыни в супермаркетах и крупных магазинах, в крайнем случае — на больших рынках. В таких местах контролируется качество продуктов, соблюдаются условия хранения и на фрукты есть все необходимые документы — их можно проверить.

Важно правильно выбрать плод. У недозрелого плода почти не будет аромата. Кожа зрелой дыни должна быть упругой, но податливой. Если дыня слишком твердая, вероятно, ее черед еще не настал.

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Ранее, 4 марта, врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала о пользе дыни для зрения. По ее словам, пища, в которой содержится много витаминов А, С, Е и минералов, может укреплять зрение и препятствовать развитию заболеваний глаз.

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