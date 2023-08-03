Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

На вулкане Эбеко Большой Курильской гряды произошел пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом 3 августа сообщили в камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что пепловый выброс был зафиксирован 3 августа в 01:50 по местному времени (2 августа 16:50 мск).

«Высота пеплового выброса составила около 3 тыс. м над уровнем моря», — говорится в Telegram-канале филиала.

Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану «оранжевый» цветовой код опасности.

Ранее, 27 июля, главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило о пепловом выбросе на вулкане Эбеко. Шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние более 5 км.

Также на Эбеко фиксировали пепловый выброс 24 июля. Тогда длина шлейфа и высота поднятия пепла оказались примерно такими же.

19 июля вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2,5 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км.

За день до этого в камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» сообщили, что на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды зафиксирован пепловый выброс высотой до 4 км.