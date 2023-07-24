На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс

На вулкане Эбеко Большой Курильской гряды произошел пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«В 11:34 (03:34 мск. — Ред.) на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 3 км», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопада и запаха сероводорода нет. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует.

Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану «оранжевый» цветовой код опасности.

Ранее, 19 июля, вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2,5 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км.

За день до этого в камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» сообщили, что на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды зафиксирован пепловый выброс высотой до 4 км.