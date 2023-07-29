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На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс

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Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области
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На вулкане Эбеко днем 27 июля зафиксирован пепловый выброс. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Как доложили в ведомстве, шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние более 5 км. Однако у местных жителей нет повода для волнений: отсутствие пеплопада и запаха сероводорода говорит о безопасности нынешней активности вулкана для людей.

Вулкан Эбеко находится в 7 км от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Выброс пепла достиг высоты 3 км над кратером.

Вулкан высотой 1156 м активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности.

На Курилах активизировался вулкан Эбеко
На Курилах активизировался вулкан Эбеко
За последние несколько дней было зафиксировано около 15 выбросов пепла

На Эбеко также фиксировали пепловый выброс 24 июля. Тогда длина шлейфа и высота поднятия пепла оказались примерно такими же.

Перед этим похожий выброс случился на Эбеко 19 июля. Однако в тот раз высота распространения пепла достигла только 2,5 км.

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