На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс

На вулкане Эбеко днем 27 июля зафиксирован пепловый выброс. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Как доложили в ведомстве, шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние более 5 км. Однако у местных жителей нет повода для волнений: отсутствие пеплопада и запаха сероводорода говорит о безопасности нынешней активности вулкана для людей.

Вулкан Эбеко находится в 7 км от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Выброс пепла достиг высоты 3 км над кратером.

Вулкан высотой 1156 м активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности.

На Эбеко также фиксировали пепловый выброс 24 июля. Тогда длина шлейфа и высота поднятия пепла оказались примерно такими же.

Перед этим похожий выброс случился на Эбеко 19 июля. Однако в тот раз высота распространения пепла достигла только 2,5 км.