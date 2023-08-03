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Число жертв тайфуна «Канун» в Японии достигло двух

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Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo
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Два человека погибли из-за последствий тайфуна «Канун», накрывшего префектуру Окинава на юге Японии. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает телеканал NHK.

Согласно имеющейся информации, в городе Урума через два дня после госпитализации скончалась 89-летняя пациентка. Женщина поступила в больницу с серьезными ожогами. Ее дом загорелся от свечи, которую хозяйка использовала в качестве источника света после отключения электричества.

Первой жертвой тайфуна стал 90-летний житель деревни Огими — его придавило обломками рухнувшего гаража. Мужчина умер в больнице. Правоохранители считают, что конструкция могла не выдержать сильных порывов ветра.

Также к настоящему моменту поступили сведения о 58 пострадавших.

Накануне сообщалось об одном погибшем и, как минимум, пяти пострадавших.

По данным компании Okinawa Electric Power, 164 тыс. домов остаются без энергоснабжения. Кроме того, в префектуре нарушено транспортное сообщение, отменено более 300 авиарейсов, частично приостановлено движение паромов.

Синоптики предупреждают, что до конца недели в южных регионах Японии может выпасть до 200 мм осадков.

Сейчас тайфун бушует рядом с островом Окинава и направляется в сторону Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в его центральной части составляет около 45 м/с с порывами до 65 м/с.

30 июля стало известно, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек. В частности, 31 июля в Пекине было эвакуировано более 31 тыс. человек.

Юго-Восточная Азия является наиболее подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В год здесь может произойти несколько десятков тайфунов и сильных штормов, некоторые из них сильные и разрушительные.

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