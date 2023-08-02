На юге Японии один человек погиб из-за тайфуна

Один человек погиб и по меньшей мере 213 тыс. домов остались без электричества в южной японской префектуре Окинава из-за воздействия сильного тайфуна «Канун». Об этом 2 августа сообщил японский телеканал NHK.

По информации журналистов, на данный момент известно о минимум пяти пострадавших в результате последствий удара стихии. Двое из них были госпитализированы, их жизни сейчас ничего не угрожает.

В регионе нарушено транспортное сообщение, также приостановлена работа некоторого городского транспорта, сообщил NHK. Отменено более 500 авиарейсов, не ходят паромы, отменены и многие другие морские рейсы.

Синоптики спрогнозировали выпадение до 200 мм осадков до конца текущей недели в южных регионах Японии. В настоящее время тайфун находится в районе главного острова Окинава и направляется в сторону Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в его центральной части составляет около 50 м/с с порывами до 70 м/с.

30 июля сообщалось, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек. В частности, 31 июля, в Пекине было эвакуировано более 31 тыс. человек.

До этого, 28 июля, сообщалось, что на Филиппинах в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Доксури», 13 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Отмечалось, что тайфун затронул на Филиппинах более 500 тыс. человек. Более 29 тыс. эвакуированных всё еще находятся в 479 временных убежищах.

Юго-Восточная Азия является наиболее подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В год здесь может произойти несколько десятков тайфунов и сильных штормов, некоторые из них сильные и разрушительные.