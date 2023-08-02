Реклама
Прямой эфир
Общество
В России возник дефицит SMM-специалистов
Мир
Обвинение сообщило о шестерых сообщниках Трампа при беспорядках в Капитолии
Общество
Глава ЛНР оценил угрозу провокаций на выборах 10 сентября в республике
Мир
Захарова высмеяла новые обвинения в адрес Трампа в преддверии выборов
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Мир
Песков допустил возвращение к зерновой сделке на условиях Москвы
Мир
В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы
Мир
Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
Мир
Белый дом не согласился с понижением Fitch рейтинга дефолта эмитента США
Общество
Умер советский и российский композитор Александр Колкер
Мир
Евродепутат допустил отказ ЕС от санкций против российского атома из-за Нигера
Мир
Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву
Мир
Словакия получила шесть предложений о покупке ЗРК на замену переданного Киеву С-300
Мир
Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа

На юге Японии один человек погиб из-за тайфуна

0
Фото: Global Look Press/NASA Earth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и по меньшей мере 213 тыс. домов остались без электричества в южной японской префектуре Окинава из-за воздействия сильного тайфуна «Канун». Об этом 2 августа сообщил японский телеканал NHK.

По информации журналистов, на данный момент известно о минимум пяти пострадавших в результате последствий удара стихии. Двое из них были госпитализированы, их жизни сейчас ничего не угрожает.

В регионе нарушено транспортное сообщение, также приостановлена работа некоторого городского транспорта, сообщил NHK. Отменено более 500 авиарейсов, не ходят паромы, отменены и многие другие морские рейсы.

Синоптики спрогнозировали выпадение до 200 мм осадков до конца текущей недели в южных регионах Японии. В настоящее время тайфун находится в районе главного острова Окинава и направляется в сторону Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в его центральной части составляет около 50 м/с с порывами до 70 м/с.

30 июля сообщалось, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек. В частности, 31 июля, в Пекине было эвакуировано более 31 тыс. человек.

До этого, 28 июля, сообщалось, что на Филиппинах в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Доксури», 13 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Отмечалось, что тайфун затронул на Филиппинах более 500 тыс. человек. Более 29 тыс. эвакуированных всё еще находятся в 479 временных убежищах.

Юго-Восточная Азия является наиболее подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В год здесь может произойти несколько десятков тайфунов и сильных штормов, некоторые из них сильные и разрушительные.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023