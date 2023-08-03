The Telegraph предрекла судьбу сотен тысяч украинских беженцев в Британии

Около 100 тыс. украинских беженцев будут вынуждены покинуть Великобританию в 2025 году из-за окончания срока действия визы. Об этом 2 августа сообщила газета The Telegraph.

В публикации отмечается, что после начала конфликта в Британию прибыло порядка 182 тыс. граждан Украины. Большинство получило въездные документы на три года — по истечении этого срока право на проживание в стране аннулируется.

На данную проблему обратил внимание член британского парламента и бывший министр юстиции Соединенного Королевства Роберт Бакленд. Он призвал как можно скорее начать работу для предоставления беженцам определенных гарантий стабильности и более постоянного статуса.

Ранее, 17 июля, организация Sunflower Sisters, помогающая украинским женщинам, раскритиковала власти Великобритании за «неадекватные решения жилищных проблем» беженцев, из-за которых многим людям приходится возвращаться на родину.

Кроме того, сами украинки рассказали о трудностях с получением необходимой материальной помощи, которой в итоге всё-равно не хватает на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

О проблемах с трудоустройством украинских беженцев в Великобритании 8 июля сообщала газета The New York Times. Так, например, врач Самер аль-Шейх даже спустя 1,5 года не смог получить работу по специальности. Он решил, что если через некоторое время не найдет стабильный источник заработка, вернется обратно на Украину.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.