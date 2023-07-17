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СМИ сообщило о неадекватных решениях жилищных проблем украинцев в Британии

Times: власти Британии предлагают беженцам с Украины неадекватные решения жилищных проблем
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Фото: Global Look Press/Denis Thaust
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Правительство Великобритании предлагает украинским беженцам «неадекватные решения жилищных проблем», из-за чего они вынуждены возвращаться на родину, сообщила 17 июля британская газета Times со ссылкой на организацию, оказывающую помощь украинским женщинам.

«Организация Sunflower Sisters обвинила правительство в том, что оно предлагает беженцам «неадекватные решения жилищных проблем», которые вынуждают беженцев возвращаться на Украину», — сказано в материале газеты.

Беженка Ирина поделилась, что осталась бы в Великобритании, но она не может оплачивать аренду и коммунальные расходы, даже с учетом того, что получала два пособия: по безработице и на ребенка.

По данным организации Sunflower Sisters, сотни украинских семей еще ждут спонсора и визы в Великобританию.

Другая беженка Юлия, нуждающаяся в помощи, поскольку ушла от своего спонсора, предоставила изданию переписку с властями, где ее просьбы игнорируются. В ней ей сообщают, что для получения помощи она должна предоставить документы, которые могут быть только у постоянного жителя Великобритании.

«Реальность такова, что украинцы часто находятся в самом низу списка агентов, ищущих новых арендаторов, и лишь немногие из них накопили достаточно денег, чтобы оплатить аренду на несколько месяцев вперед», — отмечает Sunflower Sisters.

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О проблемах с трудоустройством в Великобритании у украинских беженцев сообщала 8 июля газета The New York Times. Так, врач Самер аль-Шейх спустя 1,5 года так и не смог получить работу по специальности в Британии. По его словам, если в Великобритании у него ничего не получится, то он вернется обратно на Украину.

Вместе с тем в других странах некоторые украинские беженцы намеренно отказываются выполнять работу, которую им предлагают власти. Так, они начали чаще отказываться идти на сезонные работы по сбору ягод в городах Финляндии, поскольку не хотят лишиться социальных пособий, говорится в материале местного издания от 8 июля.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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