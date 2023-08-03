В АТОР рассказали о сокращении турпотока в Европу на 90%

Поток российских туристов в европейские страны снизился на 90% в сравнении с показателями до пандемии COVID-19. Об этом заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Если судить по объему туризма в зону Шенгена со стороны России, то он находится где-то на уровне 5–10% от допандемийных показателей. Может, даже меньше, пока точных данных нет. Если смотреть по объему до COVID-19 и когда всё было хорошо, то падение порядка 90%», — рассказал он.

С сентября 2022 года на фоне продолжающейся спецоперации для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим. Как следствие консульский сбор для визы категории C увеличился до €80, к тому же заявителям теперь необходимо предоставлять больше документов, а время рассмотрения запроса возросло до 45 дней.

К тому же некоторые страны, такие как, к примеру, Литва, Латвия, Эстония, Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия и Чехия в принципе перестали принимать заявления на туристические визы от граждан РФ.

Впрочем, как отметил Мурадян, часть государств ЕС до сих пор более-менее лояльно относится к выдаче россиянам разрешения на въезд. Среди них вице-президент АТОР выделил Грецию, Италию, Испанию и Францию.

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Штамп на паспорте: турпоток из России в Европу упал на 90%