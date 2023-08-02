«Народный фронт» передал гумпомощь и награды бойцам ВДВ в зоне СВО

Бойцам Воздушно-десантных войск (ВДВ) на позициях в зоне проведения специальной военной операции активисты движения «Народный фронт» 2 августа передали гуманитарную помощь, а также вручили награды.

В июле «Народный фронт» вместе с Василием Маргеловым, внуком легендарного генерала, основателя Воздушно-десантных войск, объявили сбор «За ВДВ», приуроченный к профессиональному празднику. Для десантников были закуплены средства защиты, тепловизоры, рюкзаки, прицелы, коптеры, дальномеры, генераторы и другие необходимые вещи.

Активисты прибыли на передовую, а награды военнослужащим вручал прославленный спортсмен, представитель Союза десантников России, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

«Для меня большая честь быть сегодня рядом с вами, ребята, вместе», — сказал он.

Как при этом отметил старший оператор-разведчик, всё то, что приходит на передовую, активно используется.

«Приятно, когда народ поддерживает, еще письма присылают, мы всех благодарим и всё делаем для победы», — поделился военный.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что в зоне спецоперации десантники продолжают ратные традиции многих поколений, с честью решают задачи в боевых зонах, проявляя мужество и отвагу.

ВДВ 2 августа 2023 года отмечают 93-ю годовщину со дня образования.