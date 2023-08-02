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В Кремле указали на наглость западных стран

Песков: страны Запада стали настолько наглыми, что живут по своим правилам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Западные страны стали настолько наглыми, что живут по своим правилам и ведут войну против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 2 августа.

«Мы живем в очень сложном мире, особенно сейчас. Это тот мир, где очень много стран, сильных стран, стали настолько сильными, настолько наглыми, что они решили жить по «правилам». <...> Это те, кто ведет против нас сейчас войну», — сказал он.

РФ не хочет и не будет жить по правилам, навязываемым другими государствами, подчеркнул Песков в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками «Территории смыслов» в мастерской управления «Сенеж».

Он отметил, что РФ пытается доказать странам Запада свою правоту, однако они сложно поддаются убеждению. По словам Пескова, на Россию равняется всё больше государств.

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Ранее, 31 июля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что победа России над западными странами на Украине даст импульс к дальнейшей смене баланса сил в сторону полицентричного миропорядка. По его словам, сейчас мировое большинство показывает готовность к суверенитету от западного контроля.

До этого, 28 июля, президент РФ Владимир Путин также заявил, что время гегемонии одной или нескольких стран в мире уходит в прошлое, при этом не без сопротивления с их стороны. По его словам, Россия и десятки других стран вместе выступают за построение новой, более справедливой архитектуры мироустройства.

В тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прошло время доминирования Запада с точки зрения силы и логики «большого брата», который следит за всеми и наводит свои порядки. Она подчеркнула, что Россия готова сотрудничать с западными странами, но только на основе равноправия и взаимного уважения.

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