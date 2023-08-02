В Кремле указали на наглость западных стран

Западные страны стали настолько наглыми, что живут по своим правилам и ведут войну против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 2 августа.

«Мы живем в очень сложном мире, особенно сейчас. Это тот мир, где очень много стран, сильных стран, стали настолько сильными, настолько наглыми, что они решили жить по «правилам». <...> Это те, кто ведет против нас сейчас войну», — сказал он.

РФ не хочет и не будет жить по правилам, навязываемым другими государствами, подчеркнул Песков в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками «Территории смыслов» в мастерской управления «Сенеж».

Он отметил, что РФ пытается доказать странам Запада свою правоту, однако они сложно поддаются убеждению. По словам Пескова, на Россию равняется всё больше государств.

Ранее, 31 июля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что победа России над западными странами на Украине даст импульс к дальнейшей смене баланса сил в сторону полицентричного миропорядка. По его словам, сейчас мировое большинство показывает готовность к суверенитету от западного контроля.

До этого, 28 июля, президент РФ Владимир Путин также заявил, что время гегемонии одной или нескольких стран в мире уходит в прошлое, при этом не без сопротивления с их стороны. По его словам, Россия и десятки других стран вместе выступают за построение новой, более справедливой архитектуры мироустройства.

В тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прошло время доминирования Запада с точки зрения силы и логики «большого брата», который следит за всеми и наводит свои порядки. Она подчеркнула, что Россия готова сотрудничать с западными странами, но только на основе равноправия и взаимного уважения.