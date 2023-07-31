Патрушев рассказал о последствиях победы России над Западом на Украине
Победа России над западными странами на Украине даст импульс к дальнейшей смене баланса сил в сторону полицентричного миропорядка. Об этом 31 июля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
«Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», — сказал он.
Также он обратил внимание, что спецоперация положила начало феномену: сейчас мировое большинство показывает готовность к суверенитету от западной гегемонии.
Многие страны мира демонстрирует отстаивание многими странами мира национальных интересов и «суверенизации от гегемонии США и других стран Запада».
Ранее, 28 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что время гегемонии одной или нескольких стран в мире уходит в прошлое, при этом не без сопротивления с их стороны. По его словам, Россия и десятки других стран вместе выступают за построение новой, более справедливой архитектуры мироустройства.
В начале июля обозреватель журнала The National Interest Тед Снайдер отметил, что США и Европа были удивлены нейтральной реакцией подавляющего большинства стран Африканского континента в отношении спецоперации и их поддержке идеи многополярного мира.