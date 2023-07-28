Путин указал на сопротивление отдельных стран при потере их гегемонии в мире

Время гегемонии одной или нескольких стран в мире уходит в прошлое, при этом не без сопротивления с их стороны. Об этом 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

«Эпоха гегемонии одного или группы государств уходит в прошлое. Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах», — указал глава государства.

Поэтому неслучайно, что второй саммит Россия – Африка проходит под девизом «за мир, безопасность и развитие», отметил президент. Мероприятие сфокусировано не только на вопросах расширения стратегического сотрудничества, но и на таких стержневых темах, как глобальная стабильность и укрепление суверенитета африканских государств, подчеркнул Путин.

«Россия и государства Африки вместе выступают за построение новой, более справедливой архитектуры мироустройства, сообща отстаивают международное право, устав ООН, центральную роль этой всемирной организации», — заявил российский лидер.

До этого, 8 июля, обозреватель журнала The National Interest Тед Снайдер отметил, что США и Европа были удивлены нейтральной реакцией подавляющего большинства стран Африканского континента в отношении спецоперации на Украине и их поддержке идеи многополярного мира. Снайдер отметил, что вместо резкого осуждения РФ налицо был нейтралитет большинства и даже возложение вины в эскалации конфликта на США и НАТО некоторыми государствами.

Позже, 16 июля, Путин лидер с иронией прокомментировал действия политиков Европы, которые полностью зависят от решений США. Он отметил, что «чего им ни скажут из-за океана, они все делают». И если даже там им предложат в результате повеситься, они наверняка поинтересуются, нельзя ли это сделать на веревках, произведенных в Соединенных Штатах. По словам Путина, в таком случае США «вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности».

До этого, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления превосходства, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

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