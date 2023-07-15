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Африка удивила США и Европу нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярности

NI: Африка удивила США и Европу нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярности
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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США и Европа были удивлены нейтральной реакцией подавляющего большинства стран африканского континента в отношении спецоперации на Украине и их поддержке идеи многополярного мира. Об этом написал обозреватель журнала The National Interest Тед Снайдер.

«Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. <…> Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — написал он в материале от 8 июля.

Снайдер проанализировал позиции африканских стран на конференции «Россия — Африка в многополярном мире» и отметил, что вместо резкого осуждения РФ налицо был нейтралитет большинства и даже возложение вины в эскалации конфликта на США и НАТО некоторыми государствами. Это не то, чего ожидали Соединенные Штаты, считает автор.

Представители многих стран Африки присоединились к президенту России Владимиру Путину в его призыве к многополярному миру, так как на континенте существует глубокое недовольство однополярностью. Они понимают, что гегемонию США можно использовать так же легко против них в качестве оружия.

«К удивлению Соединенных Штатов, Путин находит восприимчивую аудиторию, когда говорит о многополярности в Африке», — приводятся в тексте слова профессора афроамериканских исследований Калифорнийского университета Олдена Янга.

По словам старшего преподавателя кафедры политики и международных отношений университета Лидса Беккета Олайинка Аджала, основной целью РФ и Китая на ближайшем июльском саммите Россия — Африка является желание убедить африканские страны отказаться от доллара и поддержать предлагаемую валюту БРИКС. Это будет огромным ударом для США, считает Аджала, так как будет являться механизмом освобождения от американской гегемонии в однополярном мире.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

Ранее, 19 июня, Озеров заявил, что большинство стран контента дали согласие на участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Он пройдет 27–28 июля. В первый раз форум состоялся в октябре 2019 года в Сочи.

До этого, 17 июня, африканские лидеры посетили Санкт-Петербург для переговоров с президентом России. Российский лидер выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, заявив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

В ходе пленарного заседания на ПМЭФ 17 июня Путин указал, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. По его мнению, это говорит о том, что «неоколониальная международная система прекратила свое существование», а многополярный мировой порядок укрепляется, что является неизбежным процессом.

Еще в конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали больше опираться на свои нацвалюты.

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