Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел в служебном помещении Белорусского вокзала
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Мир
Вещание французских France24 и RFI заблокировали в Нигере
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна
Мир
Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС
Мир
Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Сюжет:

Успение Богородицы в 2023 году: дата, смысл праздника, что нельзя делать

0
Фото: РИА Новости/Игорь Кожевников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый год 28 августа отмечается один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о кончине Божией Матери и ее воссоединении с Сыном. В 2023 году торжество выпадает на понедельник. О том, почему смерть Богородицы считается праздником и что нельзя делать в этот день, читайте в материале «Известий».

Когда отмечается Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году

В православной традиции день Успения Пресвятой Богородицы всегда отмечается 28 августа. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый только с Великим постом перед Пасхой. Католики празднуют Успение Богородицы 15 августа.

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году — история

Слово «успение» на современный русский язык можно перевести как «мирная кончина» или «сон». Его употребляют в отношении Богородицы, потому что она не умерла в привычном понимании, а ненадолго уснула перед воскресением.

Легенда гласит, что после смерти Христа Дева Мария жила в Иерусалиме. Апостол Иоанн, исполняя волю своего Учителя, заботился о ней как о родной матери.

Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Православных в августе ждет несколько торжественных дней

Богородица много времени посвящала молитве и часто приходила на место, где был распят Иисус. В один из таких дней к ней явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня ее земная жизнь окончится и она воссоединится с сыном. В доказательство своих слов небесный посланник вручил Божией Матери райскую ветвь.

Узнав о скорой кончине, Богородица обрадовалась и возблагодарила Бога. В назначенный день проститься с ней пришли все апостолы, несмотря на то что к тому времени они уже давно разошлись по миру с проповедями. Когда пришло время, Сын Божий сошел с небес, чтобы забрать душу матери.

Апостолы погребли Богородицу там, где она завещала, в пещере на Гефсиманской горе, недалеко от могил ее родителей. Вход в гробницу завалили тяжелым камнем. Однако апостол Фома не смог проводить Божию Матерь вместе со всеми. Он пришел на третий день и попросил разрешения увидеть гроб Владычицы и оплакать ее.

Однако когда пещеру открыли, тела в ней уже не было — Богородица воскресла и вознеслась на небо, осталась только ее погребальная пелена. На сегодняшний день эта святыня хранится в Гефсиманской обители, расположенной напротив Гроба Господня.

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году — смысл

Во время Успения Пресвятой Богородицы празднуется не сам факт кончины Божией Матери, а ее переход в вечную жизнь и воссоединение с Сыном. Поэтому на иконах, посвященных этому событию, изображается Иисус с ребенком на руках — душой Богородицы, которая готова переродиться.

Особое значение этому празднику придает и то, что Дева Мария стала первой воскресшей из смертных. Примечательно, что она в некотором роде повторила судьбу Сына, очнувшись от смертного сна на третий день. Поэтому в народе Успение Богородицы также называют малой Пасхой. Таким образом, в этот день празднуется еще и победа вечной жизни над смертью.

Что нужно просить на Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году

В день Успения Пресвятой Богородицы верующие просят о здоровье для себя и своих близких, а также о лучшей судьбе для своих детей. К Божией Матери обращаются за помощью в прохождении сложных жизненных испытаний. Ей также молятся о спокойной семейной жизни и исцелении от болезней.

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году — что можно и нельзя делать

Перед Успением Богородицы в храмах проводится всенощное бдение, а днем проходят праздничные литургии. Верующим желательно посетить хотя бы одну службу и помолиться о благополучии родных и близких.

Кроме того, этот праздник знаменует окончание Успенского поста. Это значит, что не возбраняются застолья с самыми разнообразными блюдами. Однако церковь призывает всё же соблюдать меру, особенно в употреблении алкоголя.

Божия Матерь славилась своей добротой, щедростью и состраданием, поэтому в ее праздник будет полезно посвятить себя благотворительности.

На Руси Успение Богородицы приходилось на конец сбора урожая. Покончив с тяжелой работой, люди стремились наладить личную жизнь. Поэтому в праздник юноши ходили свататься. Считалось, что сама Божия Матерь благословляет такие пары на счастливую семейную жизнь.

Во время Успения действуют и определенные ограничения. В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также убираться в доме и шить. Также запрещено ссориться, особенно с близкими, сквернословить, завидовать и вступать в конфликты.

После первой звезды: чему на самом деле мы радуемся 7 января
Рождество становится главным праздником даже для неверующих

На Руси считалось плохой приметой ходить на Успение босиком по росе. По поверью, так земля оплакивает разлуку с Богородицей, поэтому топтать ее слезы — большой грех.

Согласно другому народному верованию, незамужним девушкам в этот день нельзя стричься, иначе в ближайшее время свадьбы они не дождутся. Кроме того, в праздник не стоит надевать тесную обувь. Тот, кто натрет мозоли на Успение еще долго не увидит радости в жизни.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечается Ильин день и почему в этот праздник нельзя купаться в открытых водоемах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023