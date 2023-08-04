Успение Богородицы в 2023 году: дата, смысл праздника, что нельзя делать

Каждый год 28 августа отмечается один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о кончине Божией Матери и ее воссоединении с Сыном. В 2023 году торжество выпадает на понедельник. О том, почему смерть Богородицы считается праздником и что нельзя делать в этот день, читайте в материале «Известий».

Когда отмечается Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году

В православной традиции день Успения Пресвятой Богородицы всегда отмечается 28 августа. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый только с Великим постом перед Пасхой. Католики празднуют Успение Богородицы 15 августа.

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году — история

Слово «успение» на современный русский язык можно перевести как «мирная кончина» или «сон». Его употребляют в отношении Богородицы, потому что она не умерла в привычном понимании, а ненадолго уснула перед воскресением.

Легенда гласит, что после смерти Христа Дева Мария жила в Иерусалиме. Апостол Иоанн, исполняя волю своего Учителя, заботился о ней как о родной матери.

Богородица много времени посвящала молитве и часто приходила на место, где был распят Иисус. В один из таких дней к ней явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня ее земная жизнь окончится и она воссоединится с сыном. В доказательство своих слов небесный посланник вручил Божией Матери райскую ветвь.

Узнав о скорой кончине, Богородица обрадовалась и возблагодарила Бога. В назначенный день проститься с ней пришли все апостолы, несмотря на то что к тому времени они уже давно разошлись по миру с проповедями. Когда пришло время, Сын Божий сошел с небес, чтобы забрать душу матери.

Апостолы погребли Богородицу там, где она завещала, в пещере на Гефсиманской горе, недалеко от могил ее родителей. Вход в гробницу завалили тяжелым камнем. Однако апостол Фома не смог проводить Божию Матерь вместе со всеми. Он пришел на третий день и попросил разрешения увидеть гроб Владычицы и оплакать ее.

Однако когда пещеру открыли, тела в ней уже не было — Богородица воскресла и вознеслась на небо, осталась только ее погребальная пелена. На сегодняшний день эта святыня хранится в Гефсиманской обители, расположенной напротив Гроба Господня.

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году — смысл

Во время Успения Пресвятой Богородицы празднуется не сам факт кончины Божией Матери, а ее переход в вечную жизнь и воссоединение с Сыном. Поэтому на иконах, посвященных этому событию, изображается Иисус с ребенком на руках — душой Богородицы, которая готова переродиться.

Особое значение этому празднику придает и то, что Дева Мария стала первой воскресшей из смертных. Примечательно, что она в некотором роде повторила судьбу Сына, очнувшись от смертного сна на третий день. Поэтому в народе Успение Богородицы также называют малой Пасхой. Таким образом, в этот день празднуется еще и победа вечной жизни над смертью.

Что нужно просить на Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году

В день Успения Пресвятой Богородицы верующие просят о здоровье для себя и своих близких, а также о лучшей судьбе для своих детей. К Божией Матери обращаются за помощью в прохождении сложных жизненных испытаний. Ей также молятся о спокойной семейной жизни и исцелении от болезней.

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году — что можно и нельзя делать

Перед Успением Богородицы в храмах проводится всенощное бдение, а днем проходят праздничные литургии. Верующим желательно посетить хотя бы одну службу и помолиться о благополучии родных и близких.

Кроме того, этот праздник знаменует окончание Успенского поста. Это значит, что не возбраняются застолья с самыми разнообразными блюдами. Однако церковь призывает всё же соблюдать меру, особенно в употреблении алкоголя.

Божия Матерь славилась своей добротой, щедростью и состраданием, поэтому в ее праздник будет полезно посвятить себя благотворительности.

На Руси Успение Богородицы приходилось на конец сбора урожая. Покончив с тяжелой работой, люди стремились наладить личную жизнь. Поэтому в праздник юноши ходили свататься. Считалось, что сама Божия Матерь благословляет такие пары на счастливую семейную жизнь.

Во время Успения действуют и определенные ограничения. В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также убираться в доме и шить. Также запрещено ссориться, особенно с близкими, сквернословить, завидовать и вступать в конфликты.

На Руси считалось плохой приметой ходить на Успение босиком по росе. По поверью, так земля оплакивает разлуку с Богородицей, поэтому топтать ее слезы — большой грех.

Согласно другому народному верованию, незамужним девушкам в этот день нельзя стричься, иначе в ближайшее время свадьбы они не дождутся. Кроме того, в праздник не стоит надевать тесную обувь. Тот, кто натрет мозоли на Успение еще долго не увидит радости в жизни.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечается Ильин день и почему в этот праздник нельзя купаться в открытых водоемах.