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Партия «Альтернатива для Германии» потребовала отмены санкций против РФ
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Партия «Альтернатива для Германии» потребовала отмены санкций против РФ

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецком бундестаге призвали федеральное правительство отменить антироссийские санкции для благополучия граждан Германии. Об этом в среду, 2 августа, говорится в заявлении политиков о санкционной политике стран Запада в отношении России.

В документе указано, что в связи с запретами со стороны ЕС немецкая таможня конфискует автомобили граждан России, когда они въезжают на территорию ФРГ. Между тем в Дании и других странах Евросоюза подобные меры по отношению к россиянам не применяются. В поиске решения этого вопроса федеральное правительство обратилось в Европейскую комиссию с целью добиться единообразного применения в ЕС и при необходимости корректировки санкций.

Депутат бундестага от АдГ, соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ойген Шмидт заявил, что вскоре и у немцев в России будут конфисковать автомобили, например, если они поедут в Калининград на празднование 300-летия Иммануила Канта. Подобные действия немецких властей могут вызвать ответ со стороны РФ и подорвать отношения между Россией и Германией, добавил политик.

В свою очередь представитель АдГ по финансовым вопросам Кай Готтшальк сказал, что ФРГ использует центральный офис и центральный отдел по расследованию финансовых операций для соблюдения антироссийских санкций. По словам представителя фракции, их работа неэффективна и коррумпирована.

«В рамках борьбы с отмыванием денег это ведомство может выносить санкции даже в отношении физических лиц независимо от того, насколько они разумны. Это может повлиять на все активы, включая недвижимость», — заключил Готтшальк.

Как сообщает VADAR в своем Telegram-канале, правозащитники держат ситуацию на контроле и реагируют на все запросы от граждан, пострадавших от неправомерного применения санкций.

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»
Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек — о новых мерах против РФ, военной поддержке Украины и диалоге Москвы с Брюсселем

Ранее, 17 июля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, а экономика Германии входит в рецессию из-за санкций против РФ. Он напомнил, что российские газ и нефть долгое время были «двигающим мотором немецкой индустрии».

Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 11 пакетов санкций. Последний был принят 23 июня. Тогда в черный список было включено 87 компаний, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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