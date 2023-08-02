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Посол рассказала о проработке визита президента Боливии в Россию

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Manuel Cortina
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Возможность визита президента Боливии Луиса Арсе в Россию прорабатывается. Об этом 2 августа рассказала посол республики в Москве Мария-Луиса Рамос-Урсагасте.

«Когда приедет президент, я не могу сказать. Но мы над этим работаем», — сказала она журналистам.

Луис Арсе вступил в должность президента Боливии 8 ноября 2020 года. До этого он возглавлял министерства экономики и финансов при президенте Эво Моралесе.

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Ранее, 31 июля, министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил о желании страны вступить в БРИКС. Он отметил, что Арсе 12 июня официально уведомил об этом.

29 июня международный уранодобывающий холдинг Uranium One Group, относящийся к госкорпорации «Росатом», подписал с компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) соглашение о возведении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.

До этого, 17 марта, президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Арсе развитие двусторонних отношений. Инициатором беседы выступила боливийская сторона. В Кремле уведомили о том, что лидеры стран «договорились об активизации контактов на различных уровнях».

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