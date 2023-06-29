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Холдинг «Росатома» договорился о добыче и производстве лития в Боливии
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Холдинг «Росатома» договорился о добыче и производстве лития в Боливии

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Фото: Росатом
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Международный уранодобывающий холдинг Uranium One Group, относящийся к госкорпорации «Росатом», 29 июня подписал с компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) соглашение о возведении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.

«Соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации со ссылкой на слова директора блока по развитию и международному бизнесу компании Кирилла Комарова.

В госкорпорации отметили, что Боливия — государство с самыми огромными запасами лития во всем мире, что позволит создать цепочку от добычи ресурса до получения рыночного продукта, пишет «Газета.Ru».

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«Росатом» ранее, 15 июня, подписал несколько соглашений с российскими и иностранными партнерами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Так, АО «НоваВинд», входящее в состав госкорпорации, заключило меморандум с Мьянмой о строительстве ветропарков общей мощностью 172 МВт.

Кроме того, «Росатом» подписал с правительством Чукотского автономного округа соглашение о сотрудничестве в реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М».

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